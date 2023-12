Adelantará Morena designación del nuevo Auditor Superior; pondrá a uno de los suyos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Con diversas reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la bancada de Morena en el Congreso del Estado se alista para tomar el mando de la Auditoría Superior del Estado, a través de un titular interino que habrá de ser propuesto por la Junta de Gobierno.

Al actual Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, se le vence su periodo de ejercicio en febrero próximo, pero los diputados morenistas quieren adelantar el proceso de designación de su sustituto hasta con 60 días de anticipación.

Para ello, el diputado, Elipaleth Gómez Lozano, presentó ante el Pleno Legislativo, una iniciativa de decreto para reformar los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Bajo el argumento de que actualmente la ley no precisa la temporalidad en que deberá designarse al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), porque solo refiere inmediatez, el morenista planteó adecuar la normatividad para subsanar esa imprecisión.

De esa manera, propuso que el artículo 88 establezca que : “Ciento veinte días antes de que concluya el periodo para el que fue designado el Auditor, la Comisión (de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado ) dará cuenta al Congreso para que éste realice las acciones necesarias y pertinentes, a fin de llevar a cabo la designación correspondiente a más tardar sesenta días antes del término del mismo”.

A su vez, planteó que en el artículo 89 se señale que : “De no obtenerse la votación requerida para la designación del Auditor, la Junta de Gobierno podrá designar de manera provisional a un Auditor Interino, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones conferidas al Auditor, y será el titular hasta en tanto se realice la designación correspondiente por al menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso”.

El texto de la ley establece que, el Auditor Superior del Estado deberá ser electo con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno, pero en caso de no alcanzarse esa votación la Junta de Gobierno designará a un interino.

Como ni el PAN ni Morena alcanzan las dos terceras partes de los votos en la asamblea parlamentaria, la bancada guinda prepara el terreno para que quede uno de los suyos en el cargo, y que eso ocurra con dos meses de anticipación.

En ese sentido, de aprobarse la iniciativa de decreto propuesta por Gómez Lozano, el nuevo Auditor podría quedar designado antes del 15 de diciembre, cuando termina el actual periodo ordinario de sesiones.