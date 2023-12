Alertan por páginas falsas de citas para pasaportes

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Ante el incremento en la demanda del pasaporte mexicano, la Policía Cibernética de Tamaulipas emitió una alerta en la que da a conocer los enlaces digitales de páginas Web fraudulentas, que supuestamente ofrecen estos servicios.

Los links detectados son los siguientes:

https://citas-pasaportesgob.mx/#/intro

https://pasaporte-citasgob.mx/#/curps

https://mi-pasaporte.com.mx/

https://pasaporteonlinemx.com/

https://mi-pasaporte.com/

https://pasaportemx.com/

Y es que al acercarse las fiestas de fin de año y, por tanto, un nuevo periodo vacacional, la solicitud para tramitar este documento que nos permite viajar al extranjero aumenta en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Incluso muchas personas en su desesperación por obtener una pronta cita ante la dependencia del Gobierno federal caen en la tentación de buscar “intermediarios”, lo cual no existe para tramitar este importante documento oficial.

Por ello, la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) recuerda a la población mexicana en general, y tamaulipeca en particular, que es bueno…

1) Verificar el dominio web y asegurarse que sea la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2) Estar al tanto de sitios web sospechosos o que no se vean confiables.

3) Evitar realizar depósitos si no se especifica la razón social de la empresa en los datos bancarios.

4) Acudir a los establecimientos oficiales para realizar el pago o trámite.

5) De no poder acudir personalmente a realizar el trámite, buscar los datos de las oficinas encargadas.

6) No ofrecer datos personales, números de tarjeta o datos confidenciales.

7) Comunícate con nosotros para verificar los sitios web a los que se ingresa.

Con estas sencillas recomendaciones podrás evitar caer en manos de defraudadores, como los de las páginas web detectadas por los expertos en seguridad cibernética de la SSP.