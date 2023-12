GTA 6: Rockstar Games libera el esperado tráiler del juego

Tras diez años desde su última entrega, la compañía Rockstar Games finalmente presenta el trailer de GTA 6, la tan esperada nueva entrega de esta exitosa franquicia.

Fue en el año 2013 que Rockstar publicaría GTA V, la quinta entrega de la famosa saga de videojuegos, la cual logro alcanzar más de 185 millones de copias vendidas, posicionándose como el segundo videojuego más vendido de la historia, solo por detrás de Minecraft.

El trailer originalmente sería lanzado el día 5 de diciembre a las 8 am, así lo indicaban las redes sociales de Rockstar Games, quienes finalmente fueron víctimas de una filtración que termino por revelar dicho juego al público.

Ante esta situación, Rocksar decidió lanzar el trailer antes de lo planeado, revelando así la más nueva entrega de Grand Theft Auto a los fans, quienes ya llevaban varios años esperándolo.

En tan solo 9 minutos el video logro acumular más de 1 millón de likes, en el que se confirma su llegada en algún punto del año 2025 para las consolas de nueva generación y PC.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023