Todo lo que llega a Prime

Los estrenos de Prime Video en diciembre 2023 incluyen nuevas películas, el regreso de grandes series de acción y mucho contenido navideño para celebrar las fiestas del último mes del año.

“Saltburn”, la película aclamada de Jacob Elordi y Barry Keoghan, llegará a la plataforma en algún punto del mes y promete convertirse en uno de los títulos más vistos del momento, junto con “Los asesinos de la luna”.

A lo largo del mes llega también la nueva temporada de la serie de acción “Reacher”, donde veremos a Alan Ritchson retomar a su personaje para tomar un nuevo caso, donde un mensaje codificado lo lleva a descubrir que sus antiguos compañeros están siendo asesinados.

ESTRENOS DE PRIME VIDEO

TÍTULOS NAVIDEÑOS

La calle de la Navidad – diciembre 1

Santa mi amor – diciembre 8

Un pequeño Batman Navideño – diciembre 8

¿Tu Navidad o la mía? 2 – diciembre 8

O Primero Natal Do Mundo – diciembre 8

Un Stupéfiant Noël! – diciembre 8

SERIES

Los Farad – diciembre 12

Esta serie introducirá a la audiencia en la Marbella de los años 80 a través de Oskar, un chico que sueña con montar un gimnasio y que, de la mano de Sara Farad, termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol.

Reacher, temporada 2 – diciembre 15

En esta temporada, Jack Reacher se entera por un mensaje codificado que los miembros de su antigua unidad del ejército están siendo asesinados brutalmente. Reacher se reúne con tres de sus antiguos compañeros para resolver el misterio, a pesar de las amenazas a las que se enfrentan.

PELÍCULAS

Perder es ganar un poco – diciembre 22

Miguel Benítez, antes exitoso, es encarcelado injustamente por lavado de activos. Tras cumplir su condena, regresa a su antiguo barrio, donde se encuentra con el fracasado equipo de futbol de sus amigos de la infancia. Desempleado, decide entrenar al equipo para recuperar su espíritu ganador.

The Grand Tour – diciembre 22

Jeremy, Richard y James se dirigen a Europa Central en un viaje por carretera en el que nadie jamás había pensado, en coches con los que nadie jamás hubiera soñado. Este viaje épico de mil 400 millas los lleva desde Gdańsk en Polonia hasta Eslovaquia, Hungría y Eslovenia.

Saltburn – Fecha por confirmar

Emerald Fennell, cineasta ganadora del Oscar, nos presenta una historia de privilegios y deseos. Oliver Quick, estudiante en Oxford, es atraído al mundo aristocrático de Felix Catton. Invitado a la extensa propiedad de la excéntrica familia Catton en Saltburn, Oliver vive un verano inolvidable.

Silver and the Book of Dreams – diciembre 11

Cuando Liv se traslada a Londres, conoce a un misterioso grupo de chicos que la arrastran al mundo de los viajes oníricos. Ella y su banda llevan a cabo un ritual para hacer realidad su mayor sueño, sin saber el sacrificio que tendrán que pagar.

Tequila RePasado – diciembre 20

Una comedia donde un adicto al trabajo debe ser más listo que sus clones que se multiplican después de que un tequila mágico lo haga retroceder en el tiempo, una y otra vez, para hacer las cosas bien con su familia. Protagonizada por Héctor Jiménez, Ludwika Paleta y Sebastián Zurita.

Los asesinos de la Luna – diciembre 6

En el siglo XX, la Nación Osage se volvió rica gracias al petróleo. Sin embargo, su fortuna atrajo a intrusos blancos que extorsionaron y robaron a los Osage, antes de recurrir al asesinato. Esta película narra una épica saga criminal del oeste, donde el amor real se mezcla con la traición.

Five nights at Freddy’s – diciembre 15

El exitoso videojuego de terror llega al mundo cinematográfico. La película sigue a un atormentado guardia de seguridad cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. En su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche no será tan fácil de superar.