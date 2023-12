Abrigos y muchas capas de ropa tuvieron que usar las personas que viven en diferentes zonas de Rusia debido a las temperaturas que cayeron hasta los -58 grados en recientes horas.

Yakutsk,, una de las ciudades más frías del mundo, quedó cubierta de hielo y ante este clima tan intenso y extremo, la población tuvo que usar mucha ropa, sin embargo, pese al tiempo helado, hay personas que viajaron a esta zona de Rusia para vivir temperaturas así de congelantes.

Diferentes zonas de Rusia presentaron temperaturas congelantes; zonas de Siberia reportaron -72 grados Fahrenheit, lo que equivale a -58 grados Celsiur.

Yakutsk situada a unos 5,000 kilómetros al este de Moscú; esta ciudad quedó cubierta por nubes heladas y niebla, según se mostró en las imágenes de drones.

Danila, que tenía la barba, el sombrero y su bufanda cubiertos con hielo, dijo que estuvo en Yakutsk, precisamente para experimentar un clima helado.

«Vine especialmente a Yakutsk para experimentar este clima, así que tengo suerte porque en diciembre no suele pasar así. En realidad no tengo tanto frío porque me preparé adecuadamente, si no tuviera la ropa adecuada, me congelaría en minutos».

Dijo que por las temperaturas extremas su abrigo estuvo mucho más rígido y su teléfono se quedó sin carga en cuestión de minutos.

Para tolerar el clima tan helado fue esencial usar dos pares de guantes y varias capas de ropa.

En el mercado de Yakutsk el pescado se vendía congelado, envasado en decenas de cajas. No se necesitaba congelador. Las vendedoras iban envueltas en grandes forros de piel.

Durante la noche del martes las temperaturas en partes de la República de Sakha, una vasta región un más pequeña que la India y situada en la parte nororiental de Siberia, cayeron por debajo de -55 grados.

En Oymyakon, un asentamiento en Sakha, la temperatura fue de -58 grados el martes, pero los expertos, los meteorólogos, reportaron que se sentirían como -63 grados debido a la humedad y el viento.

Uno de los residentes, Pyotr, dijo que sólo se requiere tener ropa de calidad adecuada.

«Hace frío. Solo necesitas tener ropa de calidad adecuada y entonces todo estará bien. Lo principal es seguir moviéndote para que tu sangre circule».

En Rusia inició el invierno el 1 de diciembre y terminará el próximo jueves 29 de febrero de 2024.

