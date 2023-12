Video: Casa en Arlington explota durante cateo policial

Agencias.-

En Arlington, Virginia, una casa explotó mientras la policía llevaba a cabo una orden de cateo en respuesta a informes sobre disparos de una pistola de bengalas en la vivienda.

El Departamento de Policía del Condado de Arlington estaba investigando a un sospechoso que había disparado desde la casa.

La explosión ocurrió cuando los oficiales ingresaban al domicilio, después de que el sospechoso efectuara varios disparos dentro de la vivienda.

El Departamento de Bomberos de Arlington respondió a un «incendio de estructura» en la misma dirección.

Testigos relataron que los agentes rodearon la casa e intentaron persuadir al sospechoso antes de la explosión.

Afortunadamente, los oficiales sufrieron «heridas leves», no requiriendo hospitalización, y los bomberos extinguieron el fuego.

No se proporcionaron detalles sobre el estado del sospechoso.

Video of the explosion. Hope everyone was out of the house#Arlington #ballston @ARLnowDOTcom @RealTimeNews10 pic.twitter.com/JSZE7LkoTD

— c “” maj (@connormaj) December 5, 2023