Ayuda a Acapulco con “Trópico”

Puedes ayudar a Acapulco asistiendo a un Festival de Música; Café Tacuba, Underworld y Poolside, entre los artistas.

En días recientes publicaron a través de las redes oficiales del Festival Tropico, los horarios en el que se presentarán las más de 15 bandas que a lo largo del día y más allá de la media noche , ofrecerán un amplio recital para el deleite de los asistentes el próximo 9 Diciembre de 2023 en el parque bicentenario de la CDMX.

Poolside, Rebolledo, Hércules & Love, Cafe Tacuba, Dombrance y Rubio ; son de las bandas más esperadas en esta edición que por primera ves se llevará a cabo fuera de su sede oficial: El puerto de Acapulco. Esto debido al fuerte golpe que sufrió la infraestructura urbana de toda la región debido al paso del huracán de categoría 5, «Otis».

Cancelar el festival no fue opción para el grupo de productoras encargadas de llevar acabo el festival, nos referimos a Eco Live, Archipiélago y Mextenis; que por el contrario a pocos días de la tragedia Comenzaron a realizar todos los movimientos y gestiones posibles para no suspender el eventos y en un gesto de solidaridad, destinar el 100% de las ganancias para la reconstrucción de la costa de guerrero.

De Modo que en un esfuerzo colectivo de artistas, productoras y patrocinadores se llevara a cabo el mago Festival “TROPICO POR ACAPULCO” le próximo sábado comenzando a las 15 Horas, lo recaudado destinado para donación se entregara a la iniciativa Construyendo.org, Boletos a la venta en la plataforma Boletia.com

No te pierdas de esta oportunidad de ayudar a nuestros hermanos acapulqueños asistiendo a este Gran Festival Musical.