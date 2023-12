Falta de medicamentos en ISSSTE origina caos entre pacientes

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- La falta de medicamento en la farmacia de la Clínica Hospital del Issste en esta Ciudad Capital originó que desde muy temprana hora de la mañana más de cien personas, en su mayoría adultos mayores, permanecieran de pie y a la intemperie durante varias horas.

Después de pasar toda la mañana afuera del Issste, se les permitió a las más de cien personas ingresar a la Clínica de Medicina Familiar a formar una fila frente a la ventanilla de farmacia.

Hasta las 16:00 horas, frente a la ventanilla de farmacia en donde solamente atiende un encargado, se encontraban alrededor de cien personas haciendo fila.

Ante las largas horas de espera algunas personas optaron por retirarse para volver el día de mañana.

Otras personas se quejaron de la falta de medicamentos pese a que estuvieron durante varias horas haciendo fila, situación que se ha repetido, refieren, a lo largo de los últimos meses.

Mientras algunas personas dijeron que sí habían logrado surtir al menos parte de su receta con medicamentos para alta presión, diabetes, y gastritis, hubo quienes se tuvieron que retirar con las manos vacías ya que no hay algunos medicamentos, como la insulina.

“Póngalo, siempre es lo mismo, ya hablé con el director, con el subdirector y con todo mundo y no resuelven, que ahorita no hay medicamento, la insulina que es indispensable para mi no hay”, refirió una mujer de la tercera edad.

Entrevistada al salir de la Clínica de Medicina Familiar, una madre de familia señaló; “hace como dos años que no hay medicamento, todo el tiempo batallando, mi esposo tiene EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), entonces tengo que surtirle para el mes para nebulizarlo y no hay, me traen vuelta y vuelta, el año pasado todo el tiempo compré el medicamento, se batalla”.

“Cuántas horas tengo aquí, ahorita tengo a mi esposo solito,lo tengo con oxígeno, con sonda, está muy grave”, refirió.

Además, señaló; “una señora como de 90 años haciendo fila, es justo eso? y nada más está en un solo señor atendiendo, siempre es lo mismo».