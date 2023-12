“No lo he decidido”, dice Auditor sobre buscar su reelección

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

“No lo he decidido. No he estado pensando en ello porque estamos dedicados a trabajar”, dijo el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, respecto a la posibilidad de buscar la reelección en el cargo, en febrero próximo cuando se le vence el periodo para el que fue electo.

Entrevistado en la sede del Congreso del Estado, al acudir a una segunda reunión con la Comisión de Vigilancia para el análisis de 36 informes de cuenta pública que tienen dictamen reprobatorio, el funcionario precisó que, igual que a los diputados y alcaldes, la ley le da la posibilidad de reelegirse, pero reiteró que no ha tomado la decisión.

En ese mismo sentido, aseguró no conocer a detalle las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado el pasado martes, las cuales permitirán designar a un titular de la Auditoría Superior del Estado hasta con 60 días antes de que se venza el periodo de ejercicio del que esté en funciones.

“No he visto lo de la ley pero este Congreso tiene toda la facultad para hacer los cambios que considere, pero no creo que sea un adelanto de la sucesión” indicó.

En ese mismo contexto, negó sentirse presionado o acosado por el Congreso del Estado, por citarlo recurrentemente a comparecer ante la Comisión de Vigilancia.

“No me siento presionado porque es parte de mi trabajo y la constitución me obliga a venir También la ley dice que la comisión podrá llamarme las veces que sea necesario. Por eso estoy aquí. Quizá ha faltado un poco de coordinación para que no se mal interpreten las cosas” refirió.

Respecto a las dos multas que le aplicaron por presuntamente negarse a entregar varias cuentas públicas, dijo que promovió un amparo ante un Tribunal Colegiado, que todavía no se resuelve.

Solicitó la protección de la justicia federal por considerar que no incurrió en desacato como argumentan los diputados, pero también porque la Comisión de Vigilancia carece de facultades para imponer multas en base a los que dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Mientras se resuelve el fondo del asunto, dijo, entregó las multas en deposito ante la Secretaría de Finanzas del Estado.

SE REUNE EN PRIVADO CON DIPUTADOS.

Este miércoles, a las 09 horas, Espino Ascanio se reunió nuevamente con la Comisión de Vigilancia, para revisar 36 informes de cuenta pública de ayuntamientos y Comapas del ejercicio fiscal 2021, a las que se les detectaron irregularidades en el ejercicio del presupuesto.

Igual que la tarde del martes, Espino insistió en que la reunión fuera privada porque los expedientes contienen información reservada que no puede hacerse pública.

Ante el requerimiento, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Jesús Suárez Mata, acepto que no se transmitiera por internet el encuentro.

Espino Ascanio aseguró que respondió a todas las dudas de los legisladores, pero sin entrar en detalles que puedan llevarlo a incurrir en un delito, porque está obligado a respetar el principio de presunción de inocencia de los titulares de entes públicos bajo investigación.