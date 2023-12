Declaraciones realizadas por la actriz Norma Lazareno recorrieron rápidamente los medios, pues en ellas da conocer el estado de salud de la también actriz, Silvia Pinal, comentarios que generaron gran preocupación en el público.

Lazareno señalo que entre sus opciones para pasar la navidad se encontraba la casa de Silvia Pinal, pues esta la había invitado con anterioridad y, aunque afirma que posiblemente se reúnan durante las fiestas decembrinas, también señalo que la actriz no se encuentra en las mejores condiciones de salud, pero que por el momento está estable y bien cuidada.

“Estaré un rato, posiblemente no en la noche de Navidad, pero iré al recalentado, como decimos, porque siempre me ha invitado, (Silvia Pinal) no está bien, pero está estable, está estancada, se puede decir. Pero por supuesto (qué está bien cuidada), hace como ocho días hablé con ella porque tuvimos una invitación mutua y le hablé para saber si iba y me dijo ‘pero por supuesto que voy’” afirmo Norma Lazareno.

Hasta el momento, ningún miembro de la Dinastía Pinal ha realizado comentarios adicionales, pero se espera que en los próximos días empiece a revelarse más información acerca de su situación médica.

Silvia Pinal ya había experimentado complicaciones de salud durante este año, las cuales mantuvieron en alerta a sus fanáticos. Sin embargo, la matriarca de la Dinastía Pinal ha salido bien librada de estos episodios, pero también ha reducido sus apariciones públicas como medida de precaución.

Con información de: heraldodemexico.com.mx