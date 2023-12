Prefiero no opinar sobre la crisis en TEPJF: López Obrador

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar sobre la reciente crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante la conferencia matutina, López Obrador indicó que dicha situación tiene que ver con el proceso electoral, por lo que no puede dar una opinión sobre lo que ocurre en el Tribunal Electoral.

«No opino de eso, les ofrezco disculpas, , es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar”, indicó.

López Obrador deseó hoy en el Salón Tesorería “que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades”.

“Elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, y esto es muy importante la de la democracia efectiva, no fachada, no simulación, nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia. La oligarquía es el Gobierno de una minoría al servicio de unos cuantos, la democracia es el Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, indicó.

“Entonces democracia real, verdadera, democracia representativa y democracia participativa. No solo es elegir a quienes nos representan, sino participar todo el tiempo en las decisiones que nos atañen, que no actuemos solo cada tres o seis años, que no se agite la democracia en el voto para elegir a una autoridad, sino que se haga valer la consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandado, que sea el pueblo el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y quita, como lo establece la Constitución”, puntualizó.

López Obrador dejó en claro que “la sociedad está muy despierta y cualquier servidor público tiene que aprender a respetar al pueblo y a actuar con integridad y autolimitarse”.

“Ya no es el tiempo de la prepotencia, ya pasó eso, la misma sociedad, por mucho control que haya de los medios, por mucha manipulación que puedan ejercer a través de los medios los corruptos antidemocráticos, ya no funciona, eso ya no tiene un efecto, ese es el problema de algunos, por eso no hay una oposición creciente, porque no han querido entender que han. habido cambios, sobre todo en la mentalidad del pueblo”, argumentó esta mañana.

Este jueves el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón reveló en sesión pública del TEPJF que sus pares reveló que sus pares Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes le solicitaron abiertamente su renuncia a la presidencia de la Sala Superior del organismo.

El magistrado presidente solicitó a sus compañeros que le den cuatro días para comunicar su decisión respecto a la solicitud que le hicieron tres de ellos. De esta manera, dejó en claro, informaría el lunes 11 de diciembre si renuncia a su cargo.

La magistrada Janine Otálora, quien apoya la permanencia de Reyes Rodríguez, solicitó que se concluyera la sesión y que se convocara una nueva para abordar el asunto. Finalmente se determinó un receso de 15 minutos.

Tras el receso, no se presentaron al Pleno los magistrados Reyes Rodríguez ni Janine Otálora. Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes discutieron sobre la necesidad de cambiar la Presidencia de la Sala Superior del TEPJF.

