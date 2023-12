Jada Pinkett Smith revela cómo la bofetada de Will fortaleció su relación

Agencias.-

En una charla reciente, Jada Pinkett Smith habló sobre la polémica bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar de 2022. La actriz aseguró que el incidente fue «necesario» para su relación con su esposo.

Pinkett Smith dijo que la bofetada la hizo darse cuenta de que no quería dejar a Will Smith. También señaló que el incidente los llevó a trabajar en su relación y a fortalecerla.

«Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría a Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré», dijo Pinkett Smith. «¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?»

La actriz también habló sobre su relación con Will Smith en los años previos a la bofetada. Admitió que habían tenido problemas y que incluso habían estado separados durante un tiempo.

«Will y yo no estábamos juntos, pero él no estaba listo para que se revelara nuestra separación», dijo Pinkett Smith. «La razón por la que lo mencioné fue que se había hablado de ello y quería afrontar eso. Fue mi problema y recibí la bala».

Pinkett Smith dijo que sus hijos la han apoyado durante este tiempo. También señaló que ha tenido que trabajar duro para convertirse en la madre que quiere ser.

Jada Pinkett Says Chris Rock Oscars Slap Saved her Marriage to Will Smith | Click to read more 👇 https://t.co/ErZrgGP8ef

— TMZ (@TMZ) December 10, 2023