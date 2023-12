Ciberalerta: Cuidado con página falsa de Liverpool

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La Policía Cibernética de Tamaulipas emitió una alerta a los consumidores tras detectar una página falsa de la cadena de tiendas Liverpool, para que eviten ser víctimas de la delincuencia.

“Por medio de un reporte ciudadano se ha identificado una página web falsa donde suplantan la identidad de Liverpool: Un grupo de ciberdelincuentes está suplantando la imagen y la identidad de la tienda departamental, con el objetivo de defraudar a sus clientes con precios extremadamente baratos”.

La dirección web de dicha página es https://www.lirgen.com/, da a conocer la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) en su ciberalerta en plena temporada de compras prenavideñas; la forma de operar de los delincuentes, según los expertos en seguridad cibernética de nuestro estado, es la siguiente:

1) Para mayor información te piden que te contactes con ellos por correo electrónico a [email protected], para una mejor atención.

2) Una vez contactándote te atienden de manera amable y aplicando ingeniería social continúan con la supuesta compra-venta

3) Sin embargo, no dicen dónde están ubicados ni tampoco proporcionan número telefónico de contacto.

4) Posteriormente te piden realizar el depósito, pero una vez realizado proceden a bloquear a las víctimas.

Ante ello, la Policía Cibernética señala que “se alerta a la ciudadanía sobre el potencial riesgo de fraude relacionado con dicha página”, por lo que emite las siguientes recomendaciones”:

1) No proporciones datos personales, ni financieros.

2) Busca reseñas de otras personas.

3) Evita realizar transferencias o depósitos a terceras personas.

4) Si la información es limitada y confusa no te arriesgues.

5) No realizar depósitos por adelantado.

Por último, la SSP exhorta a cuidar del patrimonio familiar con compras en línea sospechosas de fraude, así como invita a denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.