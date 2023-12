Encuentran extraño delfín con “pulgares” en Grecia

El impresionante reino animal jamás deja de sorprendernos, pues en esta ocasión, cerca de las costas de Grecia, se encontró a un delfín con una característica muy particular y es que sus aletas presentan lo que parece ser “pulgares”, convirtiéndolo en un ejemplar único en su especie.

De acuerdo a información del medio Livesience, científicos del Instituto de Investigación de Cetáceos Pelagos realizaban un recorrido por el Golfo de Corinto, en Grecia, cuando descubrieron al curioso delfín.

Normalmente los delfines presentan aletas laterales uniformes, sin ningún tipo de división entre sí; sin embargo, este ejemplar presenta una cavidad en forma de gancho en ambas extremidades, asemejándose a un par de pulgares.

Ante este descubrimiento, el experto en vida marina Alexandros Frantzis declaró esto pudo ser el resultado de una expresión genética diferente del mamífero y no una enfermedad, lo que convertiría a este ejemplar de delfín en uno único en su especie.

Cabe destacar que, dentro de sus aletas, los delfines cuentan una estructura ósea llamada falange que es muy similar a los dedos humanos, por lo que se podría decir que estos animales también cuentan con pulgares, los cuales no son visibles debido a que, durante el desarrollo en el vientre, estos huesos son envueltos para dar forma a las aletas del delfín. No obstante, este no parece ser el caso del delfín con pulgares, quien rompió esta ley natural a causa de un fenómeno genético.

Finalmente, se aclaró que el ejemplar no es capaz de mover este miembro, por lo que sus aletas seguirán funcionando de forma convencional.

Con información de: excelsior.com.mx