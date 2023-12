Kate del Castillo afirma haberse casado por presión social

Kate del Castillo confesa la verdad sobre su vida sentimental, revelando que su matrimonio con Aarón Díaz, ocurrido en 2009, realmente no fue deseado.

La boda entre Kate y Aarón tomo a muchos por sorpresa, siendo uno de los matrimonios más mediáticos en la farándula debido a la diferencia de edad entre los actores, pero aún más impactante fue su divorcio, sobre el que se especuló por mucho tiempo su causa.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Del Castillo hablo sobre su relación y no dudo en admitir que acepto el compromiso por presión de familiares y de su pareja.

“Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”, declaró.

Así mismo, la actriz asegura que la paternidad fue otro punto en el que tampoco coincidían: “Él quería tener hijos luego luego, y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: ‘¿qué parte no entendiste cuando andábamos?’”.

Sin embargo, Kate resalto que Díaz demostró con el paso de los años que uno de sus sueños era formar una familia: “Él es un gran padre y yo no le voy a quitar eso a nadie, por eso estoy de frente y quiero esto”, comentó.

Cabe destacar que durante la misma charla, Del Castillo reconoció que su matrimonio con Luis García sí era algo que deseaba, pero se arrepintió dos días después de la boda.

Con información de: telediario.mx