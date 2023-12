Revela Jaime Maussan que el día que la Virgen le habló, se asustó mucho

Se aproxima el 12 de diciembre y usuarios de las redes sociales revivieron el momento en el que el periodista e investigador Jaime Maussan aseguró que tuvo una platica con la Virgen de Guadalupe.

Debido a ello en Internet se generaron varias reacciones, ya que el ufólogo en los últimos meses estuvo en tendencia por todo el mundo, luego de que mostró cuerpos no humanos en la Cámara de Diputados y aseguró que la vida en la Tierra no es única en el universo.

El hecho sucedió durante una entrevista que tuvo con Adela Micha para su canal de YouTube La Saga; ahí el investigador comunicó que lo más impactante no es que la Virgen le habló, sino que lo hizo molesta.

“Es cierto y no lo niego. Sí me habló, y me habló enojada», dijo.

Según aussan, la presunta charla que tuvo con la madre de Jesús sucedió en septiembre del 91. En aquella ocasión, junto con Miguel Ángel Collado, obtuvo un permiso para estar una noche en el camerino de la Virgen.

Ahí se percató que las pestañas de la Virgen eran de diferente tamaño, situación que le causó asombro e impresión. Su curiosidad provocó que recorriera el ojo de su imagen e incluso aseguró que se movió.

«Empecé a recorrer el ojo, donde me pareció ver algún tipo de movimiento, y luego me metí al iris y como si fuera un pozo sin fondo empecé a irme hacia abajo», detalló Jaime.

Fue en ese momento, en el que presuntamente la Virgen de Guadalupe le habló enojada, ya que le cuestionó el por qué estaba en su camerino y que necesitaba de ella.

“Súbitamente una voz, ligeramente enojada y muy potente me dijo en la parte de atrás de mi cabeza: ‘¿Qué quieres de mí?’ (…) Y me asusté mucho ”, detalló.

La Virgen María le habló a Jaime Maussan pic.twitter.com/d8usBQJze2 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 8, 2023

Con información de: milenio.com