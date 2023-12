Series imperdibles del 2023

Agencias.-

Tras la prolongada huelga de guionistas y actores de Hollywood miles de fans temieron por el futuro de sus series favoritas, pero si algo se agradece es que en esta pausa hubo espacio para disfrutar del trabajo que ya habían dejado hecho estos artistas.

Aquí te dejamos algunas de las favoritas del año, producciones para todos los gustos que han dado mucho de qué hablar siendo premiadas por críticos y aclamadas por los fans.

1. THE LAST OF US

La serie de HBO Max con Pedro Pascal y Bella Ramsey pintaba para ser lo mejor del año y así fue. Basada en el videojuego homónimo, llegó en enero y sobrepasó las expectativas de fans y críticos, quienes no sólo se maravillaron por el trabajo que hicieron Craig Mazin y Neil Druckmann al trasladar este mundo posapocalíptico a la pantalla, sino por la química entre los protagonistas.

2. TED LASSO

Desde su lanzamiento, esta producción creada por Jason Sudeikis, quien también la protagoniza, enamoró a fanáticos y críticos, alcanzando 61 nominaciones a los premios Emmy y llevándose 11 a la bolsa entre Mejor Serie de Comedia, Mejor Protagonista en Serie de Comedia, Mejor Elenco y Mejor Dirección. Con tres exitosas temporadas la trama llegó a su fin a mediados de este año.

3. SUCCESSION

Otro gran título que dijo adiós este año. Con tan sólo cuatro temporadas la serie de drama de HBO Max lanzada en 2018 logró hacer vibrar a los televidentes con su trama cargada de intrigas, traumas y lucha de poder. La producción protagonizada por Jeremy Strong, Sarah Snook, Brian Cox y Kieran Culkin sigue la historia de tres hermanos que buscan apoderarse de la empresa del padre.

4. THE BEAR

La serie de Star+ creada por Christopher Storer fue una de las grandes sorpresas de 2022 y este año estrenó su segunda parte. La trama protagonizada por Jeremy Allen White sigue a Carmy, un talentoso chef que tratar de salvar el desastroso restaurante de su hermano Mike, quien perdió la vida.

5. ONE PIECE

Basada en el exitoso manga homónimo de Eiichirō Oda, la serie se convirtió rápidamente en lo más visto de Netflix en su estreno. La primera temporada sigue la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación pirata en su viaje por convertirse en el próximo rey Pirata.

6. THE CROWN

Con opiniones a favor y en contra, el título ha dado mucho de qué hablar desde su estreno en 2016 al plasmar en la ficción algunos de los chismes y secretos de la familia real británica. Luego de seis temporadas, la historia llegó a su fin este 2023.

7. BEEF

El show llegó en agosto a Netflix para sorprender con esta historia que presenta a Danny Cho (Steven Yeun), un contratista fracasado, y Amy Lau (Ali Wong), una empresaria frustrada quienes después de toparse en un incidente arrancan una guerra de venganza.