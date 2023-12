Andre Braugher, más conocido por su participación en la exitosa «Brooklyn Nine-Nine dejó este mundo el pasado lunes a sus 61 años, según confirmó su publicista, Jennifer Allen, a Variety.

El actor se había ganado el cariño del público por su interpretación del Capitán Raymond Holt en la serie de comedia policial «Brooklyn Nine-Nine», en la que estuvo activo desde 2013 hasta 2021. La personalidad estoica y sensata de su personaje lo convirtió en un favorito entre los fans, especialmente cuando compartía escenas con Andy Samberg.

Pero la trayectoria de Braugher no solo se limita a «Brooklyn Nine-Nine»; anteriormente, recibió elogios por su papel del detective Frank Pembleton en «Homicide: Life on the Street», por el cual ganó un premio Emmy como actor principal. Además fue participe de diversas cintas cinematográficas, como lo son The Mist, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, Salt y The Gambler.

Andre Braugher dejó un gran legado en la industria del entretenimiento y será recordado por su talento excepcional y su contribución al cine y televisión. La noticia de su fallecimiento ha conmovido a colegas, amigos y fanáticos, quienes en redes sociales y comentarios han expresado su pesar por la pérdida del actor.

Con información de: www.excelsior.com.mx