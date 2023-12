Asegura epidemiólogo que el Antiflu-Des no es recomendado contra la gripa

El medicamento contra la gripa, Antiflu-Des, está siendo ‘funado’ en redes sociales después de que un epidemiólogo aseguró que no es recomendado y que es vendido y recetado por meros intereses comerciales.

A través de la red sociales X, antes Twitter, se volvió tendencia ‘Antiflu-Des’ después de que Diego Ramonfaur,

El epidemiólogo, según su perfil, arremetió contra el antigripal y exhortó tajantemente:

No compren Antiflu-Des. Nunca”, seguido de una fotografía con la foto del medicamento que es recetado regularmente cuando una persona tiene gripa.

Ramonfaur abrió un hilo en donde explicó las razones de no tomar Antiflu-Des y la razón principal se centra en las sustancias activas que posee: Amantadina, Clorfenamina y Paracetamol.

Detalló que la amantadina se solía medicar para la influenza, pero creo resistencia y, además se descubrió que tiene efectos secundarios a nivel cerebral. La clorfenamina es una sustancia ‘vieja’ que tiene efectos como la ‘sedación’; y el paracetamol, aunque es noble, el problema es la sobredosis, con riesgo de toxicidad.

El epidemiólogo señaló que sí funciona para aliviar síntomas, no obstante, tiene muchos riesgos innecesarios que se pueden evitar tomando los medicamentos adecuados, por lo que recomendó a acudir a consulta y no automedicarse.

Por todas estas razones, ningún médico recomienda el uso de Antiflu-Des”, aseveró.

Tras la tendencia del antigripal, usuarios reaccionaron en redes sociales y entre los comentarios se lee: Ahora entiendo por qué nunca me hace. ¿Cómo que están funando al antiflu-des?. Pues a tomar té de canela, ajo y limón. Hace poco me lo tomé. Nooo, no lo cancelen, es lo único de marca que compro cuando me da gripa.

“Pero yo me lo tomo y sí me funciona” Sí, sí funciona para aliviar síntomas, pero viene con muchos riesgos innecesarios que se pueden evitar tomando los medicamentos adecuados para cada situación. Los cuales me reservo de recomendar por este medio. Acudan a consulta y no se… — Diego Ramonfaur (@d_ramonfaur) December 13, 2023

Con información de: excelsior.com