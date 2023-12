Concachampions 2024 definió juegos en sorteo

Quedaron listos los primeros enfrentamientos de la Copa de Campeones de Concacaf 2024, tras el sorteo de este miércoles en los Estados Unidos, y la suerte provocaría un posible Clásico Nacional en los Octavos de Final de esta competencia, si América y las Chivas logran dejar en el camino a su primer rival.

Los dos cuadros más ganadores de la Liga MX se verían las caras en la segunda llave por sus posiciones en las que se encuentran, y para esto tendrán que dejar primero en el camino al nicaragüense Real Estelí para los azulcremas, y el canadiense Forge FC para los tapatíos.

La primera ronda contará con 11 duelos, y de ahí se jugarán los Octavos de Final. Los duelos iniciales tienen buena pinta, faltará ver que se confirmen en la cancha. Tanto América como Chivas se podrían enfrentar por el acomodo en la llave. Las Águilas fueron ubicadas en la tercera llave, y se enfrentará al ganador de la cuarta llave, que es donde están los tapatíos.

El Forge de Canadá es el actual campeón de la Liga local, y el Real Estelí es Subcampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf 2023. La mayoría de los otros equipos mexicanos también conocieron a sus rivales en este sorteo realizado por la Concacaf y el Pachuca es el único que ya está instalado en los Octavos de Final. El Toluca va ante el Herediano de Costa Rica, los Tigres ante el Vancouver Whitecaps y Monterrey ante el Comunicaciones de Guatemala.

El resto de los enfrentamientos serán entre el Philadelphia Union vs. Saprissa, el New England Revolution ante el panameño Club Atlético Independiente de La Chorrera, Houston Dynamo ante el St. Louis City, el Orlando City vs. Cavalry de Canadá y Cincinnati vs Cavalier de Jamaica.

La Copa de Campeones Concacaf 2024 arrancará acciones en febrero con la primera Ronda, que se disputará del 2 al 29, según el grupo, para disputar Octavos de Final del 5 al 11 de marzo, Cuartos de Final del 23 de abril al 2 de mayo y la Gran Final el 2 de junio.