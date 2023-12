La Electronic Entertainment Expo, mas conocida como E3, era un gran evento realizado anualmente, en el que se presentaban exposiciones, trailers y las noticias más relevantes del mundo de los videojuegos.

Grandes franquicias como Halo, God of War, GTA, The Legend of Zelda, entre muchísimas otras se hicieron presentes en varias entregas del evento, al cual asistían miles de personas vitoreando la presentación de cada juego y consola nueva presentada.

Sin embargo, en años más recientes, el interés por la E3 fue disminuyendo y problemas como la salida oficial de Sony en 2019 así como de Electronic Arts hacían que cada vez fuera más complicado realizar este evento. A su vez, compañías como Nintendo optaban por realizar sus propias presentaciones en línea, mismo modelo que Sony seguiría algunos años después.

Durante el 2020 el evento fue cancelado debido a la pandemia que azoto al mundo y si bien, al año siguiente este volvería, lo haría en un formato en línea para garantizar la seguridad de los fans y miembros de la industria.

A pesar de esto, en 2022 el evento seria cancelado nuevamente y las desarrolladoras optarían por crear sus propios eventos en línea, alejándose de la E3. Finalmente, durante el presente año, la conferencia seria nuevamente cancelada debido a la falta de interés de los fans y los desarrolladores.

Y así, el que alguna vez fue el más grande evento del mundo de los videojuegos, termino por ser cancelado de forma definitiva, pero dejando grandes recuerdos a toda la comunidad, como lo fue la presentación de Cyberpunk 2077 realizada por Keanu Reeves, la revelación de la Nintendo DS por el entonces presidente de Nintendo, Satoru Iwata, o la burla de Sony a Xbox con su tutorial de como compartir juegos.

Con información de: heraldodemexico.com.mx