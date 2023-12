Kate Micucci, actriz de The Big Bang Theory, revela que le detectaron cáncer de pulmón

Agencias.-

La actriz Kate Micucci, conocida por su papel en la serie «The Big Bang Theory», compartió un video desde el hospital anunciando que fue diagnosticada con cáncer de pulmón, detectado tempranamente tras una operación.

A pesar de no haber fumado nunca, la rareza en sus análisis de sangre condujo a más estudios que revelaron la enfermedad.

Micucci expresó sorpresa pero destacó que la buena noticia es la detección temprana y la exitosa intervención.

Planea regresar al trabajo pronto y, a pesar del proceso, mantiene un optimismo palpable.

La versátil artista ha participado en diversas producciones, desde «La Teoría del Big Bang» hasta la serie de Guillermo del Toro, «Cabinet of Curiosities».

The dear sweet @katemicucci is recovering from cancer surgery.

She truly is one of the dearest kindest funniest people on this Earth, so we definitely recommend it sending love and virtual hugs and prayers. pic.twitter.com/PgjQY0yP4d

— Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) December 10, 2023