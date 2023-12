Este jueves elegirá AMLO a la nueva ministra de la corte

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador decidirá hoy mismo decidirá quién será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el rechazo por segunda ocasión de la terna que envío al Senado de la República.

Durante su conferencia matutina, López Obrador dejó en claro que las tres propuesta de la segunda terna –Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruzvillegas Fuentes-, son “muy buenas, son de primera”.

«Yo tengo la facultad para proponer, y voy a proponer. Hoy mismo vamos a resolver, porque la verdad las tres son muy buenas, son de primera, y tengo nada más pensar quién puede ser, pero las tres son de primera”, indicó.

“Sí me meten en un predicamento, pero afortunadamente sé la ventaja que tengo de que son mujeres con principios, con ideales, están a favor del pueblo, de la justicia, que no están al servicio, como otras autoridades del Poder Judicial, al servicio de los potentados, o sea que no son mujeres sin criterio o sin ideales. Entonces en eso no hay problema, tengo que decidir”, puntualizó.

«Va ser hoy mismo para que los expertos tengan de qué hablar, de que por primera vez en la historia, como si Porfirio Díaz o Salinas hubieran sido demócratas”, declaró.

Después de dos rondas de votación de las y los senadores presentes en el Pleno, ninguna de las integrantes de la segunda terna que envió el titular del Ejecutivo Federal, para designar a una ministra de la Suprema Corte, alcanzó la mayoría calificada que se requiere para el cargo.

Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva, informó que este resultado se comunicará al titular del Ejecutivo Federal para lo que dispone el segundo párrafo del artículo 96 de la Constitución Política.

Con información de: lopezdoriga.com