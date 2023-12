Frena Congreso de Morelos desafuero de fiscal Uriel Carmona

Frenó el Congreso de Morelos el desafuero del fiscal Uriel Carmona Gándara, luego de que fuera aprobado ayer por el pleno de la Cámara de Diputados.

«Congreso del Estado de Morelos aprueba Acuerdo Parlamentario con Declaratoria de No Homologación de la Declaración de Procedencia emitida por la Cámara de Diputados en el expediente SI/LXIV/DP/02/2020, contra Uriel Carmona, Fiscal General del Estado de Morelos», indicó el legislativo estatal mediante redes sociales.

En la sesión ordinaria de pleno, que comenzó anoche y siguió durante la madrugada, los legisladores locales votaron el acuerdo parlamentario de no homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados contra Uriel Carmona.

Uriel Carmona fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por ejercicio ilícito del servicio público.

La Sección Instructora, por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reinició el 10 de octubre el juicio de procedencia contra el fiscal.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio luz verde al proceso el 12 de diciembre, mientras que el pleno aprobó el desafuero ayer.

La declaratoria de procedencia contra Carmona Gándara fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se informa que queda expedita la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente.

El documento indica que «la presente declaración de procedencia se remite al Congreso del Estado de Morelos para que en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda, esto es, para el sólo efecto de que se ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado, sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador, contenida en el resolutivo anterior».

El fiscal Uriel Carmona se dijo tranquilo ante el intento de desafuero y reiteró que el Congreso de Morelos tiene la última palabra en el tema.

En entrevista con Samuel Cuervo, mencionó que es materialmente posible que la Cámara de Diputados retire el fuero, pero señaló que el Congreso tiene que revisar si existe una persecución política en su contra.

«No es un órgano jurisdiccional penal, lo que se decide no es si hubo delito o no, sino si hay o no una persecución política, que es precisamente para lo que está establecido el fuero constitucional».

Con información de: milenio.com