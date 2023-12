Rebeca Welch será la primera árbitra en pitar un partido de la Premier League

El próximo 23 de diciembre, la inglesa Rebecca Welch se convertirá en la primera árbitra principal durante un partido en la historia de la Premier League masculina, dirigiendo sobre el césped de Craven Cottage un duelo entre Fulham y Burnley correspondiente a la jornada 18.

Así lo publicó este jueves en su página web el cuerpo colegial PGMOL (siglas de Professional Game Match Officials Limited), responsable de las designaciones arbitrales en la élite futbolística de Inglaterra. Además, confirmó que Sam Allison será el primer árbitro de raza negra en dirigir un partido de la Premier League después de 15 años.

La deportista estará a cargo del encuentro Sheffield United vs Luton Town durante la jornada del ‘Boxing Day’, convirtiéndose así en el primer colegiado negro de la Premier League desde Uriah Rennie, quien dirigió partidos en dicha competición durante 11 temporadas hasta 2008.

“Welch se convirtió en árbitra en 2010, compaginando su función con su trabajo en el NHS, antes de dedicarse a arbitrar a tiempo completo”, recordó la nota de prensa, aludiendo a su etapa en el National Health Service (o Servicio Nacional de Salud).

En 2021, se convirtió en la primera mujer designada para arbitrar un partido de EFL cuando para un duelo entre Harrogate Town y Port Vale.

“Durante su carrera, también ha arbitrado partidos de alto perfil en la Women’s Super League, mientras fue árbitra en las finales de la FA Cup femenina de 2017 y 2020 en el Estadio de Wembley”, añadió la nota.

En diciembre de 2020, Welch fue incluida en la Lista Élite de árbitros para partidos internacionales de la FIFA, y luego ofició varios encuentros durante la Eurocopa femenina de 2022 y también durante el Mundial femenino conquistado este mismo año por la selección española.

History will be made in the Premier League this Christmas…

Rebecca Welch will become the competition's first woman referee and Sam Allison the first black official to take charge of a match for 15 years 👇

— Premier League (@premierleague) December 14, 2023