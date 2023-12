Entre insultos y sarcasmos, aprueban diputados presupuesto estatal para el 2024

Rogelio Rodríguez Mendoza

Luego de un intercambio de gritos, insultos y sarcasmos, entre diputados de Morena y el PAN, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2024, que ascenderá, en ambos casos, a 76 mil 280 millones de pesos.

Los dictámenes señalan que, la austeridad será la premisa fundamental en el ejercicio de los recursos públicos.

Durante la discusión de ambas iniciativas, el PAN, a través de los diputados Carlos Fernández Altamirano y Lidia Martínez López, criticaron que no se hayan contemplado recursos suficientes para la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar del resurgimiento de la violencia delincuencial en municipios como San Fernando y Reynosa.

También cuestionaron que se haya disminuido el presupuesto a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“No todo está mal ni todo está bien, pero es increíble que ni en comisiones ni aquí, en el Pleno, le quieran mover ni un punto ni una coma al documento” señaló Fernández.

Ante la risa del morenista, Elipaleth Gómez Lozano, el panista lo enfrentó: “no te rías, diputado, porque entonces te estás riendo de todas las víctimas”.

Acusó a los diputados guindas de seguirse escudando en el pasado para justificar situaciones como la de la inseguridad pública.

“Cuándo se les acaban los argumentos recuerdan el pasado. Siguen culpando a Salinas y Calderón cuando los problemas de antes no son los mismos de hoy. La delincuencia no es producto del pasado sino del presente. Los invito a que hagan una reflexión objetiva. No pueden caminar como caballos, sin espejear, sin ver para los lados, solo escuchando a los que les aplauden” refirió.

Gómez Lozano subió a tribuna para refutar los argumentos del panista.

“Dan pena, neta. Dejaron (los panistas) el Estado hecho garras y quieren que nos olvidemos” refirió.

Ante la acusación de Martínez López, de que los legisladores de Morena esconden la cabeza en la arena, Gómez Lozano le respondió que: “no escondemos la cabeza ni en Dallas (Texas)”, en franca referencia al exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, quien se encuentra autoexiliado en Estados Unidos.

Fernández regresó a tribuna para recordarle al morenista su pasado priista.

“Vergüenza te debería dar, de pararte aquí después de ese pasado oscuro que tuviste como priista”, le dijo, al tiempo de acusar a los morenistas de haber intentado comprarlo para que apoyara las iniciativas de la bancada guinda.

“No me hagan hablar”, advirtió Fernández para luego cuestionar el regateo presupuestal a los deportistas.

Otro morenista, Humberto Prieto Herrera, se sumó al debate en auxilio de su compañero.

Explicó que a la Fiscalía General de Justicia no se le está reduciendo el presupuesto, porque en realidad solo le quitó los recursos destinados para el C-4 y la Unidad de Inteligencia Financiera, que fueron sacados de su estructura.

Propuso a los panistas que convenzan a “su jefe”, el exgobernador Cabeza de Vaca, para que renuncie a la protección que le dan alrededor de 50 agentes de la Guardia Estatal y que implica un costo de 14 millones de pesos al año.

“Sean congruentes. Imagínense cuántas becas se podrían entregar con ese dinero o cuantas Casas Violeta se podrían habilitar” señaló.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, Isidro Vargas Fernández, avivó el debate con un comentario irónico: “a ver, déjenme explicarles, con peras y manzanas, porque no entienden nada”.

“Miren, en el rubro de educación hay un incremento de dos mil millones de pesos para la justicia; en educación inclusiva hay un aumento de 13 millones de pesos; acabábamos de aprobar la ley de juventud y el ejecutivo tiene proyectos interesantes contemplados en el presupuesto. En salud, el gobierno pasado, dejaron sin funcionar los hospitales. Adquirieron equipos y los tuvieron guardados muchos años y se echaron a perder”.

El debate pudo seguir, pero la presidenta de la mesa directiva, Linda Mireya González Zúñiga, dio por suficientemente discutido el tema.

ASÍ QUEDÓ

La distribución del presupuesto para el 2024 quedó de la siguiente forma:

Al Poder Ejecutivo le corresponderán 68 mil 127 millones 339 mil 405 pesos; al Poder Judicial, mil 025 millones 633 mil 722 pesos; y al Poder Legislativo 368 millones 794 mil 969 pesos.

Los órganos autónomos dispondrán de 6 mil 706 millones 036 mil 624 pesos, en tanto que, otras entidades paraestatales recibirán 53 millones de pesos.

De los recursos que ejercerá el Poder Ejecutivo, la mayor parte serán para la Secretaría de Educación, con 23 mil 406 millones 144 mil 844 pesos, y la Secretaría de Finanzas con 5, 722 millones 907 mil 402 pesos.

Otras dependencias que destacan por el presupuesto que ejercerán son: la Secretaría de Seguridad Pública con 3, 783 millones 268 mil 783 pesos, y la Secretaría de Obras Públicas recibirá 3,593 millones 874 mil 188 pesos.

La Secretaría General de Gobierno tendrá un presupuesto de 1, 651 millones 760 mil 997 pesos; la Secretaría de Bienestar Social, 1,070 millones 967 mil 271 pesos; y la Secretaría de Administración 976 millones 644 mil 540 pesos.

Del presupuesto asignado al Poder Legislativo, 250 millones 297 mil 986 pesos serán para el Congreso del Estado, y 108 millones 406 mil 983 pesos para la Auditoría Superior del Estado.

De los organismos autónomos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), tendrá un presupuesto de 4 mil 483 millones 145 mil 395 pesos; la Fiscalía General de Justicia del Estado, tendrá recursos por 1,509 millones 969 mil 556 pesos; y el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) recibirá 565 millones 956 mil 910 pesos.

Para atender a población afectada por eventuales desastres naturales, se destinará una partida de 1,240 millones 318 mil pesos.