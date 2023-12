Festival de DJ’s en México

Agencias.-

El EDC es un festival de música electrónica que en 2024 festejará sus primeros diez años, es por eso que festejará en grande. Hace unos días reveló a todos los DJ’s que estarán en su próxima edición y ahora dio a conocer el cartel por día.

El Electric Daisy Carnival (EDC) contará con la presencia de DJ’s como David Guetta, Skrillex, Steve Aoki y muchos más. Anota las fechas porque será el 23, 24 y 25 de febrero cuando se realice la edición del 2024.

• Viernes 23 de febrero

Adam ten… Alby Loud B2B Sihk, Alesso, Aly & Fila, Andre VII, Andrew Rayel, Artbat, Bagha. Billy Gillies, Blanca Ross, Blastoyz, Bob Moses, BSNO, Camelphat, Carl Cox, Charlotte Fehler, Chelina Manuhutu, Creeds, Cristoph, Dan García, DJ Pope, Dombresky, Don diablo, Gian Varela, Gorka, John Summit, Korolova, La Catalina, Leo Reyes, Level Up, Lil Texas, Maceo Plex, Maga, Marauda, María Nocheydia, Mason Colective, Mind Against, Nifra, Oliver Koletzki, Pablito Pesadilla, Pau Bujaidar, Paul Van Dyk, Richie Hawtin, Rinaly, Rvmdon, Saza Fischer, Showtek, Shubostar, swaylo, Talla 2CLC, Theus Mago, Tom & Collins, Township Rebellion, Toy Selectah, USB Gad, Versa, Vintage Culture, Yellow Clad y Zedd.

• Sábado 24 de febrero

AAAA, Ahmed Spins, Ak Sports, Alan Walker, Amémé, Aradia vs Juliex, Atliens, Barovier, Benny Benassi, Big Gigantic, Big Metra, Bora Uzer, Calussa, Chris Lorenzo, Cloonee, Da Tweejaz, Daaz, David Guetta, Deborah Da Luca, Dillion Francis, DJ Guapis, Eliangel, Enamour, Flor Capistrán, Francis Mercier, Goodboys, Gravedgr, Hol, Hugel, Indira Paganotto, Iñigo Vontier, Ivy, James Hype, Jessica Aufried, Karina Rosee, Kawas, Kevin Brand, Klanhkuenstler, Lady Faith, Les Castizos. Lokier, Malone, Mau Moctezuma, Nanoo, Neon Deluz, Nina Kraviz, No Redemption, Rebolledo, Rezz, Robiin, Roderic, Rosa Pistola, Sandro Malandro, Sara Landry, She, Shermanology, Sickmode & Musih, Sinego, Space 92, Súbelo Neo, Svdden Death, Virtual Riot, W&W, Wade.

• Domingo 25 de febrero

Acraze, Alex Sensation, Angemi, Angerfist, Anita B Queen, Armin Van Buuren, Astra Club, Aurora Halal, Barely alive, Ben Sterling, Black Tiger Sex Machine, Bresh, Bunt, Cabizbajo, Cachirula, Calcium, David Forbes, Devault, Dewin Wild, Dj Mami, Dogma, Durango… Eli Brown, Fito Silva, Hernán Cayetano, Hot since 82, I Love Dance, Ian Asher, Infected Mushroom, Interactive Noise, Isoxo, John 00 Fleminh, Kaytranada, Kill teh Clowns, Knock2, Labibe, Layla Benítez, Le Twins, Lex, Lum1na, Moddix, Mandragora. Mandy, Mar-T, Marco Carola, MJ Nebreda, Mystery Affair, Night Tales, Oskier, Partiboi69, Pawsa, Riot Ten, Rixxia, Rusko, Salón Acapulco, Samplefire, Sassy, SBM x Mawbb, Showtek, Skrillex, Sofi Tukker, Steve Aoki, Sub Zero Project, TBX, Ve/Ra, Victoria Engel, Will Atkinson, Youth In Circles y zombies.

• Precio de los boletos por abono

Si quieres ir al festival de música electrónica, la venta de boletos por abonos ya está disponible. Cabe recordar que al comprar un abono estás adquiriendo boletos para los tres días del evento.

Por ahora no se ha anunciado cuando saldrán a la venta boletos para solo un día, en caso de que quieras ir en una sola fecha del EDC 2024. Aquí te dejamos los precios de los boletos por abono:

Abono General – tres mil 680 pesos

Abono Comfort Pass – cinco mil 292 pesos

Abono Citibanamex Plus- cinco mil 904 pesos