Revela AMLO que Bertha Alcalde declinó ser ministra de la Corte

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que Bertha María Alcalde declinó a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por haber obtenido menos votos que Lenia Batres.

Durante su conferencia matutina, desde Campeche, sede de la inauguración del Tren Maya, López Obrador dio a conocer que Bertha Alcalde, quien formaba parte de la terna a nueva ministra de la Corte, alzó la mano para que Batres Guadarrama sustituyera a Arturo Zaldívar en el máximo tribunal del país.

López Obrador dijo que esta acción demostró que Alcalde Luján tiene principios y convicciones, y por eso la invitó a que se sume a otras tareas en la 4T.

«Entonces, reuní a Bertha (Alcalde) y a Lenia (Batres) que sacaron ayer, después de que estuve con ustedes y les dije: ‘¿Qué vamos a hacer? Ayúdenme’, y para que vean lo importante de las convicciones y eso es una lección para todos.

«Y ahí están las dos, a ver quién habla primero, les dije y Bertha (Alcalde) me dijo: ‘Presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia (Batres) ganó las últimas dos, sacó más votos que yo, yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea’, no lo hice pero tenía ganas de pararme a abrazarla», dijo.

Al preguntarle si había declinado, el mandatario respondió: «Sí, estábamos los tres y les dije a ver qué hacemos y ella de manera muy consecuente, dijo: ‘no, Presidente’, explicó lo de los votos que en las últimas elecciones había obtenido Lenia más votos, fue una muy buena actitud», agregó.

El mandatario mexicano mencionó que esta decisión de Bertha Alcalde fue un acto de dignidad y principios porque hay quienes por un cargo menor «se desgreñan» y «se rasguñan».

En tanto, sobre Lenia Batres, el mandatario comentó que como las otras mujeres propuestas, es honesta, profesional y con vocación de justicia.

«Independientes, incapaces de recibir una consigna, una línea como se dice coloquialmente, de nadie. Primero yo no lo haría y tampoco ellas aceptarían que yo les dijera, votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción, no. Estamos hablando de mujeres íntegras, honestas», destacó.

El Presidente añadió: «la verdad las cuatro que participaron de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia».

Con información de: milenio.com