Hace niña fiesta de cumpleaños con temática de Jesucristo

Un auge significativo han tenido en los últimos años las fiestas temáticas, convirtiéndose en una opción popular entre jóvenes y niños que buscan agregar un toque especial a sus celebraciones, especialmente en cumpleaños.

Una niña se volvió viral por la elección del personaje de su fiesta. En lugar de optar por un ícono de la cultura pop o un superhéroe de moda, esta niña decidió celebrar su cumpleaños con una temática inusual: Jesucristo.

En redes sociales, un video se ha vuelto viral, capturando la atención de los usuarios de TikTok. En él se muestra a una niña que elige seleccionar a Jesús como el tema central de su fiesta de cumpleaños.

En las imágenes, la cumpleañera aparece ataviada como el personaje bíblico, vistiendo un manto blanco con un cinturón rojo en la cintura y el cabello largo suelto, emulando la apariencia de Jesús.

La madre de la niña compartió que la decisión de esta temática tan especial fue impulsada por el profundo amor que su hija siente hacia Jesús, expresando su deseo de que su cumpleaños reflejara esta devoción.

“Hoy es el cumpleaños de mi Like, tiene cuatro años y ama a Jesús y quería que su cumpleaños fuera el elegido por Jesús”, dijo la mamá de la niña.

Las decoraciones de la fiesta se alinearon con el tema cristiano, presentando pósters de los discípulos y detalles como platos y el pastel adornados con imágenes sagradas.

La madre, al referirse humorísticamente al evento como un «reventón cristiano», destaca la originalidad y la expresión libre en la elección de temas para las celebraciones.

Esta peculiar celebración no solo demuestra la creatividad de la niña en expresar su fe de manera única, sino que también resalta la diversidad de opciones disponibles para las festividades.

El video se volvió viral en redes sociales, suscitando numerosas respuestas por parte de los usuarios que no vacilaron en expresar sus opiniones de manera humorística en relación con asuntos de índole religiosa.

«El verdadero mi fiesta no es como la tuya». «Etiqueten a Jesús para que lo veaaaa». «las temáticas que mi abuelita quería para nuestros cumpleaños». «ya pero k prefiere, el libro o la peli?». «Los que cumplen años en cuaresma». «EL OUTFIT ME DESTRUYE jajaj tan divina». «Dios mio mi cumpleaños de 8 lo hice con temática de NAVIDAD pero onda no santa claus, tematica NACIMIENTO PESEBRE JAJAJAJAJA». «Me avisan cuando Jesús Reaccioneeee plis». «Amén». «Espera estoy llorando esto es realmente tan linda e inocente».

Fueron algunas de las respuestas que recibió el video, el cual ya cuenta con más de 14 millones de reproducciones en TikTok.

Con información de: milenio.com