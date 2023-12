Potente erupción solar podría provocar tormentas geomagnéticas

Una enorme llamarada de clase X, la de mayor potencia generada por el Sol, estallo el jueves por la tarde, creando un bombardeo de radiación que género diversos apagones en toda Sudamérica.

Sin embargo, esto no ha terminado, pues la Oficina Meteorológica predice que la Tierra será golpeada por otra enorme tormenta solar a partir del 17 de diciembre. Afortunadamente, dicha erupción no está dirigida hacia la Tierra, por lo que probablemente solo se reciba un golpe parcial.

Las erupciones solares se producen cuando los campos magnéticos del Sol son retorcidos y enredados por corrientes de gas a muy alta temperatura. Esto es especialmente frecuente en las «manchas solares», las zonas más frías de la superficie solar, donde los campos magnéticos son especialmente intensos.

Cuando la energía almacenada en estos campos retorcidos se libera, grandes cantidades de materia se calientan a millones de grados en cuestión de segundos.

En este caso, la llamarada fue liberada por la mancha solar llamada AR 3514, la cual por sí sola es más grande que la Tierra y cuya erupción ya provocó apagones de radio moderados en Sudamérica, con una pérdida parcial o total de la señal durante al menos dos horas.

Del mismo modo, se produjo una enorme eyección de masa coronal que envió miles de millones de toneladas de plasma y energía magnética hacia todo el sistema solar, las cuales provocan cambios en el entorno de la órbita baja de la Tierra, lo que puede afectar a la resistencia de las naves espaciales y la órbita de los satélites alrededor del planeta.

La actividad geomagnética fue tan intensa que auroras boreales pudieron ser vistas incluso en Escocia.

El Sol alcanzará su pico de este ciclo en 2025, por lo que habrá que estar preparados para recibir más tormentas solares.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 14, 2023, peaking at 12:02 ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X2.8. https://t.co/4INrRFqIg7 pic.twitter.com/2dJ1YMkiXS

— NASA Sun & Space (@NASASun) December 14, 2023