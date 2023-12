Aterrador sonido es captado en cámara ¿fue un silbato de la muerte Azteca?

Agencias.-

En el Reino Unido, una cámara de seguridad capturó el «sonido más aterrador del mundo», según los informes.

La grabación, compartida en la red social X y vista más de 19 millones de veces, muestra a una mujer paseando a su perro en la oscuridad cuando se escucha un perturbador grito similar al de alguien sufriendo.

La atmósfera escalofriante generó especulaciones sobre su origen, y algunos sugirieron que podría ser un silbato de la muerte Azteca utilizado hace 700 años en rituales de sacrificio.

Mientras algunos usuarios piensan que el sonido podría provenir de un zorro o un puma, otros destacan las diferencias.

El inquietante incidente ha suscitado diversas reacciones, desde escalofríos hasta sugerencias de tomar medidas protectoras.

The sound of an Aztec death whistle at night pic.twitter.com/aOH3FfD3ds

— Creepy.org (@CreepyOrg) December 12, 2023