Es Victoria, la capital del robo

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

A diferencia de otros periodos del año, la incidencia delictiva se ubica en diciembre y enero en el robo común, a transeúnte como en la salida de los cajeros automáticos cuando retiran dinero, estableció José Calanda Montelongo.

Dijo que por ello se implementó un operativo de vigilancia en la zona centro, en especial a comercios como en las afueras de los cajeros automáticos, donde la gente acude a realizar retiros de dinero por el pago de sueldo, aguinaldo y otras prestaciones económicas.

Por ello, recomendó a la población en general ir acompañado de otra persona a los cajeros, no aceptar ayuda de personas desconocidas, no traer mucho efectivo en sus pertenencias y tener mucho cuidado al momento de ir a realizar sus compras, “porque el aguinaldo sólo se paga una vez al año”.

Admitió que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de octubre predominó el robo a comercio en esta Capital, muy por encima del que se comete a casa habitación.

Dio a conocer las estadísticas de octubre, por considerar que el Sistema Nacional da a conocer las cifras con un atraso de dos meses.

Agregó que el robo al comercio es más elevado, tomándose en cuenta que es el que más se denuncia por parte de los comerciantes organizados, a diferencia de casa habitación.

Supo reconocer que el robo a casa habitación presenta una “cifra negra” muy elevada, tomándose en cuenta que, si bien la gente que se vio afectada por un atraco de este tipo sólo se queja, pero desafortunadamente no lo denuncia “y al no haber denuncia, tampoco hay delito y así no se le puede exigir a la autoridad”, precisó.

Calanda Montelongo descartó que lo sucedido en octubre, cuando el robo a comercio registró un incremento importante, con alrededor de 368 denuncias, se incremente en el mes de diciembre, producto del circulante por pago de sueldo, aguinaldo y prestaciones económicas, como el ahorro de todo el año.

“Cada mes el delito evoluciona y ahora son más propensos a robar a las personas saliendo del banco, o en los cajeros automáticos, donde hay que cuidar y se implementó un operativo desde el Buen Fin que concluye el seis de enero del 2024”, expresó.