Impiden con presunta fumigación que Auditor interino asuma el cargo

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- “No quieren colaborar”, acusó la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Úrsula Patricia Salazar Mojica, luego de que el edificio sede de la Auditoría Superior del Estado fue cerrado, presuntamente para impedir que asuma sus funciones el Auditor interino, Francisco Noriega Orozco.

La también coordinadora de la bancada de Morena, acompañada del presidente de la Diputación Permanente, Marco Gallegos Galván, y del secretario general del Congreso, Lorenzo Ochoa, acompañaron a Noriega para que asumiera el cargo.

Sin embargo, al llegar encontraron colocado un anuncio a través del cual se avisa al público, que el inmueble estará cerrado los días 19 y 20 de diciembre por fumigación.

“Lo que sucede es que no quieren colaborar con la entrega-recepción, como se hizo en su tiempo cuando ganó el gobernador, (Américo Villarreal Anaya), que no hubo entrega-recepción como lo merecen los tamaulipecos” mencionó.

Y luego ironizó: “Lo raro es que el vigilante está adentro, encerrado con candado. Ha de estar intoxicado”.

Salazar Mojica hizo un llamado al actual Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, para que no obstaculice el proceso de entrega-recepción.

“Ya veremos con los abogados lo que procede. Por lo pronto les hacemos un llamado para que vengan y reciban la notificación, porque presumimos que no quieren colaborar y que hay una complicidad a un blindaje a la corrupción” señaló.

Consideró que, los que más pierden con estas prácticas son los tamaulipecos, porque son los que demandan que se transite en este proceso de entrega-recepción.

“Espero que recapaciten. El tiempo de ellos terminó”, dijo.

Noriega Orozco rindió protesta formal como Auditor Superior interino, ante la Diputación Permanente, la tarde de este lunes.

Su designación, en base a un acuerdo de la Junta de Gobierno, es para que inicie el proceso de entrega-recepción con el actual titular de la ASE, Jorge Espino Ascanio, a quien se le vence su periodo de ejercicio el 9 de febrero próximo.