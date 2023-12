Agencias.-

La plataforma de música Spotify, reporta que la creación de playlists navideñas por parte de usuarios a nivel global ha aumentado más de mil 400 por ciento desde principios de noviembre.

En un comunicado lanzado en días recientes, se informó que el artista navideño más reproducido en México es Luis Miguel, mientras que la canción navideña más escuchada a nivel global es “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey.

Asimismo, compartieron su top ten de artistas con temas alusivos a la época en México, lista que fue encabezada por Luis Miguel, seguido por Mariah Carey, Michael Bublé, Wham!, Sia, Tatiana, Pandora, Frank Sinatra, Ariana Grande y Yuri.

“El álbum navideño más reproducido a nivel mundial este año es ‘Christmas’ de Michael Bublé, que también es el más reproducido de todos los tiempos en Spotify. A nivel mundial, los cinco artistas navideños más reproducidos son: Michael Bublé, Mariah Carey, Bing Crosby, Ariana Grande y Frank Sinatra”, señala el texto.

Las canciones navideñas más reproducidas en México son:

• “All I Want for Christmas Is You” (Mariah Carey)

• “Last Christmas” (Wham!)

• “Snowman” (Sia)

• “Santa Claus llegó a la ciudad” (Luis Miguel)

• “Jingle Bell Rock” (Bobby Helms)

• “Rocking Around The Christmas Tree” (Brenda Lee)

• “Feliz Navidad” (José Feliciano)

• “Santa Tell Me” (Ariana Grande)

• “It’s The Most Wonderful Time Of The Year” (Andy Williams)

• “It’s Beginning To look a lot like Christmas” (Michael Bublé)