Agencias.-

La banda AC/DC confirmó la muerte de su primer baterista, Colin Burgess, a los 77 años.

Aunque no se revelaron las causas de su fallecimiento, la agrupación le rindió homenaje en redes sociales, recordándolo como un músico muy respetado. Burgess se unió a AC/DC en 1973, siendo el baterista original antes de ser reemplazado por Phil Rudd.

A pesar de ser despedido en 1974, dejó su huella al grabar una versión del tema «Can I Sit Next To You Girl».

La razón de su despido se atribuye a un incidente de embriaguez en el escenario, aunque Burgess negó los hechos, alegando adulteración de su bebida.

Además de su paso por AC/DC, Burgess fue músico de The Masters Apprentices y fue reconocido en el Salón de la Fama de la Asociación de la Industria Discográfica Australiana.

Su legado musical incluyó participaciones en diversas bandas hasta sus últimos días.

La noticia de su fallecimiento se suma a las pérdidas anteriores en la historia de AC/DC, como la de Malcolm Young en 2017.