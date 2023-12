Hace algunos meses se informó que una nueva variante del Covid-19, Pirola, había sido detectada en diversas partes del mundo, lo que puso en alerta a miles de personas.

Fue durante agosto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a través de una rueda de prensa acerca de Pirola y el número de mutaciones que trae consigo. “Posee un gran número de mutaciones, se ha clasificado como variante bajo vigilancia, lo cual pone de manifiesto una vez más la necesidad de que todos los países mantengan la vigilancia”, se lee en el sitio de internet de la OMS.

WHO has designated #COVID19 variant BA.2.86 as a ‘variant under monitoring’ today due to the large number of mutations it carries.

So far, only a few sequences of the variant have been reported from a handful of countries.

August 17, 2023