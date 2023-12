Reclama AMLO al INE haber sido sancionado tras discurso

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que acatará la sanción del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que le ordenara eliminar un discurso en donde llama a votar por Morena y aliados.

Durante su conferencia matutina, López Obrador se lanzó contra el INE por dicha sanción, donde dejó en claro que no quiere dar ningún pretexto de cara a las próximas elecciones.

“Ahora me acaban de sancionar los del INE. Están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé que había que votar no solo por la candidata a la Presidencia, sino también por legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso”, señaló.

«Dije eso y ya me sancionaron (…) De todas maneras ya vamos a quitar de mis redes ese discurso mi discurso, voy a cumplir”, expuso.

“No quiero dar ningún pretexto, nada, pero sí quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como como infracción”, puntualizó este lunes en el Salón Tesorería.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó, por unanimidad de votos, a la Presidencia de la República retirar de sus plataformas el segmento del evento denominado “Programas para el Bienestar”, que encabezó el presidente López Obrador el pasado 10 de diciembre en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde hizo alusión a programas sociales, y solicitó el voto por candidaturas de la Cuarta Transformación.

El colegiado determinó procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas, toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, se trata de manifestaciones que son de carácter político-electoral, asociadas con un posible uso indebido de programas sociales, difundidas a la ciudadanía en general.

Debido a ello se ordenó a que en un plazo que no podrá exceder de 6 horas, se realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para modificar las páginas de Internet donde se encuentren alojados los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas del evento denunciado denominado “Programas para el Bienestar”, así como de cualquier otra plataforma electrónica bajo su dominio, control o administración.

También otorgó la medida cautelar, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que el titular del Ejecutivo, se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Con información de: lopezdoriga.com