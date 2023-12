Tras 17 años de carrera, Miguel Layún anuncia su retiro

Tras conquistar el Apertura 2023, el decimocuarto de Liga para el América, el defensa Miguel Layún aseguró, que retirarse con este título es un sueño cumplido, tras 17 años de carrera.

“Lo soñé y este es el mejor sueño. Se lo había dicho a mis compañeros, me voy a ir levantando el título. Hoy cierro un ciclo de una manera a la que no le puedo pedir nada más, me voy más que satisfecho”, puntualizó el defensa que se retiró este domingo.

Miguel Layún, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, recordó la satisfacción que le dejó haber jugado en las tres grandes ligas de Europa.

En la Serie A de Italia estuvo con Atalanta, en Inglaterra con el Watford y en España con Sevilla y Villarreal. También jugó en Portugal con el Oporto.

“Ha sido un recorrido increíble que no cambiaría por nada. Muchas experiencias que me hicieron crecer al estar en tantas ligas tan importantes. Ahora me voy en mi equipo, en mi familia y les he dicho que ahora voy a volver como aficionado el próximo año para verlos levantar otro título”, concluyó Layún.

Con información de: lopezdoriga.com