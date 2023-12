Cancelará Aeroméxico vuelos a Ciudad Victoria en enero

Por: Oscar Pineda

VICTORIA, Tam.- A partir del siete de enero del próximo año la empresa Aeroméxico cancelará sus operaciones en esta Capital y en su relevo podría entrar Mexicana de Aviación.

Jorge Bello Méndez, director de Desarrollo Económico de Victoria, señaló que el gobierno del estado se encuentra en pláticas con la nueva aerolínea del gobierno federal a fin de que Victoria conserve la conexión aérea con la Ciudad de México.

Vuelos de Ciudad Victoria llegarán al AIFA

En caso de concretarse la llegada de Mexicana de Aviación al aeropuerto Pedro José Méndez, la conexión con la capital del país sería a través del aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Hasta ahorita Aeroméxico sigue operando, tiene su fecha límite para su salida hasta el próximo 7 de enero y bueno pues con ello viene un relevo a esta operación con la empresa Mexicana de Aviación”, aseguró Bello Méndez.

El titular de Desarrollo Económico aclaró que, aunque las negociaciones con mexicana están muy avanzadas, todavía no se tiene una fecha precisa para el inicio de operaciones en la ruta Ciudad Victoria- CDMX.

En el mismo sentido Jorge Bello señaló que se desconoce la tarifa que estará aplicando Mexicana de Aviación, sin embargo confió en que se mantengan los mismos costos.

Por qué suspende operaciones Aeroméxico en Ciudad Victoria

Sobre la salida de Aeroméxico el funcionario descartó que se haya sido a causa de la baja demanda como se ha especulado.

“Se ha especulado mucho de la salida que no iba en un punto de equilibrio adecuado, que no se habían vendido suficientes boletos, y no, todo lo contrario, es un vuelo que había estado operando excelente, con buenos costos, lamentablemente se restringe la cantidad de vuelos para esta empresa y tiene que entrar otra”, enfatizó.

¿Cuántos vuelos hay a Ciudad Victoria y cuánto cuesta el boleto de avión?

Actualmente la empresa Aeroméxico opera con cinco vuelos a la semana, con un costo aproximado de mil 800 pesos el boleto sencillo y hasta los 3 mil 57 pesos el vuelo redondo, según la página oficial de la empresa.