Mario Delgado da bienvenida a ex priistas y a la formación de Alianza Progresista

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró la formación de la “Alianza Progresista” en favor de la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum y les dio la bienvenida a los ex priistas al proyecto de la Cuarta Transformación.

“Evidentemente, hay una coincidencia con el proyecto de la 4T. Lo que más me gustó de su mensaje es que dijeron no vamos por cargos y entonces me permite darle la bienvenida a que se sumen a este proyecto”, expresó.