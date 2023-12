Paisanos siguen su viaje sin denuncias de extorsión

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con motivo de su tránsito por la entidad o la llegada de “Paisanos”, a la fecha no hay denuncias por casos de extorsión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, aseveró el subsecretario de operaciones de la Guardia Estatal Alex Melgarejo Torres.

“Nosotros no tenemos ni una denuncia, y se les ha dicho a la ciudadanía, a todo el mundo que si tiene una denuncia nosotros no vamos a dejar pasar ninguna denuncia ni encubrir a nadie”.

Melgarejo Torres destacó el llamado que se le ha hecho al personal que participa no solamente en el Operativo Héroes Paisanos 2023, ya que también hay diversos operativos activos en zonas comerciales, colonias y áreas rurales para que hagan su función como debe ser.

“Que proporcionen la seguridad a la ciudadanía como debe ser, no extorsión, no nada, y aparte están comunicados y sabiendo que no se va a tolerar nada, cero tolerancia contra la extorsión o cualquier otra actitud indebida que tengan, no tenemos ninguna queja”.

El Subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal rechazó que sea la falta de confianza lo que mantiene en ceros la estadística de denuncias en contra de elementos de la Guardia Estatal, “al contrario, si denuncian y nosotros llegamos a saber vamos a actuar de inmediato, de inmediato se va a actuar sobre el o los que no acaten las órdenes o actúen fuera de la ley”.

El funcionario de la Secretaría de Seguridad Publica señaló que en este momento dos mil 400 elementos de la Guardia Estatal recorren los diferentes tramos carreteros de la entidad, pero enfocados principalmente el vías que comunican a Reynosa, Matamoros, San Fernando, Tampico y Tula.

Cuestionado sobre algunas imágenes difundidas en redes sociales donde se ven agentes de la Guardia Estatal marcándoles el alto a vehículos de “paisanos”, Melgarejo Torres recalcó el llamado a denunciar casos de extorsión o alguna otra ilegalidad.

“No tengo conocimiento y no hay ninguna queja sobre eso, que de inmediato pongan su queja”.

En contraparte, lo que sí hay, dijo, es el apoyo a los usuarios de tramos carreteros ante cualquier eventualidad que pudieran sufrir.

“Si requieren apoyo o cualquier situación que tengan, orientación, cualquier cosa y también cuando se paran se para la Guardia Estatal a preguntarles si requieren algún apoyo, alguna ayuda”.

También dijo, las Estaciones Seguras son puntos donde los “Paisanos” detienen momentáneamente su viaje.

“Hay muchos Paisanos, autobuses inclusive que se han parado en las Estaciones Seguras, se paran ahí por alguna necesidad, se les prestan las instalaciones para que hagan sus necesidades o cualquier cosa se les ofrece el apoyo”.

Cabe señalar que Melgarejo Torres refirió que las denuncias por actos indebidos o casos de extorsión por parte de elementos de la Guardia Estatal se pueden presentar al 089, 911; “o acudir a cualquier instancia o al propio Complejo , a la autoridad correspondiente a que pongan su queja y de inmediato actuaremos”.