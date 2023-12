NASA comparte foto de “Árbol de Navidad cósmico”

La NASA compartió una increíble fotografía del NGC 2264, también conocido como el Clúster o Cúmulo del Árbol de Navidad, esto gracias a dos telescopios superpotentes y una técnica de color con la que pudieron dar forma a esta imagen tan única.

En la fotografía se utilizó información óptica capturada por el telescopio WIYN de la Fundación Nacional de Ciencias en Kitt Peak y la combinó con las lecturas de rayos X del Observatorio espacial Chandra de la NASA.

La NASA explicó que los gases de la nebulosa fueron coloreados de verde para simular las hojas de pino, mientras que la radiación infrarroja y de rayos X de las estrellas son las que dan forma a las esferas del tradicional Árbol de Navidad, además la estructura fue rotada 160 grados para lograr la imagen perfecta.

El Árbol de Navidad cósmico está conformado por astros que tienen menos de la décima parte de la masa del Sol y otros tienen hasta siete masas solares, y se encuentra aproximadamente 2 mil 500 años luz de distancia de la Tierra, en dirección de la constelación de Monoceros.

Si te gusta la Navidad y mirar las estrellas, los científicos de la NASA crearon una animación especial para hacer que el árbol de navidad cósmico se ilumine de manera coordinada, como si se tratara de luces artificiales. Solo se debe entrar a la página oficial del Observatorio Chandra.

It’s beginning to look a lot like cosmos. 🎶

Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the «Christmas Tree Cluster,» a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7

— NASA (@NASA) December 19, 2023