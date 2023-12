Novia cancela boda en plena ceremonia: “Él se deja mandar por el papá”

Agencias.-

La cancelación de una boda en plena ceremonia se volvió viral en redes sociales después de que la novia, Jessica Lucía Avilés, rechazara casarse con su novio, Santiago Restrepo Vega.

En un video compartido en X, se observa el incómodo momento en que, al preguntarle si desea casarse, Jessica responde negativamente, alegando inconvenientes del día, incluyendo la desaprobación de su suegro y el trato hacia sus hijas.

“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, explicó la novia.

La cancelación sorprendió a los invitados, y aunque la notaría anunció la anulación, los asistentes decidieron quedarse y ayudar a cubrir los costos del banquete y la fiesta que aún no estaban pagados.

El inusual episodio tuvo lugar en Córdoba, Argentina, generando asombro en la comunidad.