Agencias.-

Hace unas semanas César Bono compartió un video en el que le pidió ayuda a sus seguidores y público en general, ya que una mujer de nombre Jessica López Rivera no quería desalojar la casa del actor, la cual rentaba y no había cumplido con el pago.

Ahora el actor ha dado un nuevo avance del proceso y relató que ya ganó el caso, por lo que la mujer tendrá que desalojar la casa lo más pronto posible. Durante una entrevista, Bono comentó que ya ganó el caso, todo gracias al apoyo que recibió tras hacerse viral su video.

El actor dijo que la mujer, además de dejar la casa, deberá pagarle la renta que le debe: “Recibí tal apoyo que ya perdió el caso la señora, ya va a tener que salir, va a tener que pagar”, expuso ante las cámaras del programa “Sale el Sol”.

Aunque César Bono por ahora ya ganó el caso y la inquilina deberá abandonar su casa, el actor explicó que no podía cobrarle el dinero que le debe hasta que se emitiera una orden para que desalojara el inmueble.

El actor mencionó que una vez que Jessica deje su casa ya podrá interponer una demanda para exigir el pago de la renta que hasta el momento no le ha liquidado, en caso de que la mujer no lo haga podría terminar en la cárcel.

“Yo no sabía, pero legalmente yo no podía forzarla a que me pagara hasta que la echara fuera, ahora que ya va a tener que dejar la casa o me paga o se va a la cárcel. Lo siento mucho Jessica, pero o pagas o hay cárcel, así son las leyes, no es que así sea yo”, reiteró.