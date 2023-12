Agencias.-

La conductora Laura Bozzo suele dejar una estela de controversia en cada proyecto en el que participa y su estancia en la octava temporada del reality show “Gran Hermano VIP 8” no fue la excepción.

La noche del 20 de diciembre la emisión española tuvo su gala de eliminación, donde la peruana de 71 años se quedó en la antesala de la final, decisión del público que la famosa no tomó nada bien por lo que empezó a hacer “berrinche”.

Tras escuchar que ella era la inquilina que debía abandonar la casa, Bozzo se mostró molesta con el veredicto de los televidentes y se desquitó con la producción del programa; en su camino al foro, una persona del staff tuvo que soportar malas actitudes de su parte.

“No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta. Yo me voy ahorita, necesito mi ropa, que me la bajen. No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país, punto, es todo lo que tengo que hacer”, dijo la presentadora.

Sin embargo, fue una última frase antes que se cerrara la puerta que conecta a la casa, la que no pasó desapercibida en redes sociales. Antes de salir Bozzo dijo: “soy la reina de mi país, no de los extranjeros”, algo que provocó una ola de críticas en su contra.

Una vez en el foro de “Gran Hermano VIP 8” de Telecinco, la conductora de talk shows se mostró más tranquila, aunque no pudo evitar soltar algunos dardos durante su entrevista ya que, de acuerdo con ella, su expulsión encaja con sus proyectos, pues en enero debe iniciar un programa que le fue propuesto por otro canal español.