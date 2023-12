Intentó quemar vivo al hijo de su novia por “estar poseído”

Agencias.-

En Sebring, Florida, Richard Ham, de 39 años, fue abatido por la policía tras atacar a los agentes mientras intentaban detenerlo por quemar al hijo de 9 años de su novia, a quien consideraba «poseído por un demonio».

Ham empujó al niño al fuego y lo cubrió con una manta en llamas, pero el menor logró escapar sin sufrir heridas graves.

En el enfrentamiento con la policía, Ham, armado con postes de metal, resistió el arresto, golpeó a un agente y fue abatido por otro.

Lakenya Phillips, la madre del niño, fue arrestada; el menor reveló condiciones alarmantes, indicando falta de cuidado y amenazas con un cuchillo por parte de Ham.

Phillips enfrenta cargos que incluyen intento de asesinato de un agente y crueldad hacia un niño.

