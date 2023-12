Mr Hillman expone infidelidad de su ex prometida Melissa Mejía

Adrián Garza, mejor conocido como Mr Hillman es dueño y fundador de una empresa mexicana de lentes de sol y que se volvió viral debido a que en diferentes videos de TikTok aparece regalando productos a ciertas personas que cumplan con un juego o que lo sigan en redes sociales.

Lamentablemente hoy en todos lados se está hablando de él pero no de la manera en la que le gustaría, pues no es por su trabajo o sus productos sino porque recientemente difundió una serie de capturas de pantalla en donde muestra que su ahora ex novia, Melissa Mejía le puso el cuerno.

Adrián y Melissa tenían una relación formal de un par de años, estaban comprometidos y recientemente anunciaron que iban a tener un bebé, el cual se terminó dando cuenta que NO era de él.

«Esta vez si hablaré de todo, engañado por 2 meses enteros, viendo a otro a escondidas, se embarazó de él y me dijo que era mío, y no se imaginan de la infinidad de cosas que me acabo de enterar, estaba con un MOUNSTRO».

En la última historia de Mr Hillman, después de subir todo lo relacionado a la infidelidad que sufrió con su pareja, escribió:

«Lo mejor que pudo sucederme es descubrir la verdad para por fin poder soltar lo que me hacía daño…Al final, yo solo hice lo que me nació del corazón y jamás me voy arrepentir de eso.»