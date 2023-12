El mundo del espectáculo se encuentra de luto, pues hace algunas horas se confirmó el fallecimiento del aclamado actor Mike Nussbaum a los 99 años de edad. De acuerdo con la declaración de su hija, Karen, su padre dejó este mundo debido a causas naturales mientras se encontraba en la comodidad de su cama el sábado por la mañana, con ella a su lado, en su residencia de Chicago.

La partida de Nussbaum se dio luego de que pasara un año en cuidados paliativos en un centro especializado, como señala su hija Karen: «Era su momento», expresando que estaba a tan solo una semana de cumplir los 100 años de edad.

Mike Nussbaum dejó una marca permanente en los escenarios de Chicago durante más de medio siglo y su legado abarca desde el prestigioso Goodman Theatre, donde brilló en producciones como «American Buffalo» y «Glengarry Glen Ross» de David Mamet, hasta el Northlight Theatre, donde no solo protagonizó la primera producción de la compañía en 1975 con «Jumpers» de Tom Stoppard, sino que también cautivó al público con su memorable interpretación de Albert Einstein en «Relatividad» de Mamet, así como en obras como «Visitando al Sr. Green» y «Curva de salida».

En el Chicago Shakespeare Theatre, Nussbaum destacó participando en clásicos como «Macbeth», «Hamlet» y «Henry VIII», mientras que en el Steppenwolf Theatre brilló en producciones como «Death of a Salesman» y «The Old Country».

El gran impacto que tuvo en la industria del entretenimiento lo llevó a participar en producciones en todo Estados Unidos, incluyendo Broadway, y en todo el mundo, colaborando incluso con la prestigiosa Royal Shakespeare Company de Inglaterra.

Pero su carrera no se limitó a teatro, pues también participó en películas como «Field of Dreams», «Things Change», «Fatal Attraction» y «Men in Black».

Es así como su influencia se extiende más allá de los escenarios, dejando una huella perdurable en la memoria de todos los que tuvieron el privilegio de presenciar su talento. La comunidad teatral lamenta la pérdida de una leyenda.

Con información de: heraldodemexico.com.mx