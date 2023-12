‘Aquaman and The Lost Kingdom’ debuta en primer lugar en taquilla de EU y Canadá

Durante el fin de semana festivo de Navidad, la tan esperada Aquaman and the Lost Kingdom debutó en la taquilla con 28 millones de dólares, asegurando el primer lugar en la lista de éxitos nacionales. Sin embargo, este logro se ve empañado por un desempeño financiero considerado uno de los peores del año para una película de superhéroes, dejando a la secuela con poco que presumir más allá de su posición privilegiada.

Aquaman 2, producida por Warner Bros. y DC Studio, tuvo un costo de producción de 205 millones de dólares, lo que hace que su debut de 28 millones sea especialmente decepcionante. Esta cifra la coloca entre los cuatro fracasos de taquilla de películas de DC en 2023, uniéndose a The Flash, Shazam! Fury of the Gods y Blue Beetle.

La película enfrenta críticas negativas y escaso entusiasmo del público, y su desempeño financiero sugiere desafíos significativos para las futuras entregas del universo de superhéroes de DC.

Aunque se reconoce que los estrenos de diciembre suelen comenzar lentamente pero mantienen su rendimiento durante el nuevo año, Aquaman 2 enfrenta aguas turbulentas. A diferencia de su predecesora, que se estrenó modestamente en 2018 pero logró recaudar significativamente durante su carrera en cines, la secuela se encuentra en una posición más precaria.

Más allá de la falta de entusiasmo y las críticas desfavorables, «The Lost Kingdom» es la última entrega antes de que los nuevos líderes de DC, James Gunn y Peter Safran, reestructuren el extenso universo de superhéroes, señalando un cambio de dirección para la franquicia.

Este resultado marca un año difícil para las películas de superhéroes en general. Aunque éxitos como Guardians of the Galaxy Vol. 3 y Spider-Man: Across the Spider-Verse tuvieron un buen desempeño en taquilla, otras producciones importantes, incluyendo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, decepcionaron en la pantalla grande. Este año parece cerrar con una nota baja para el género que alguna vez fue considerado a prueba de balas.