Si eres de las personas que ven una y otra vez “The Holiday” (2006) o “Mi pobre angelito” (1990) durante su maratón obligatorio de diciembre, es probable que necesites un refresh en tus opciones de películas navideñas.

Es por eso que queremos compartirte los estrenos navideños que llegaron este año, son películas que podrán clasificar en tu must watch navideño. Claro, sin dejar de lado otros clásicos como los que mencionamos en un inicio.

EL SABOR DE LA NAVIDAD (DISPONIBLE EN VIX)

Salma Hayek debuta como productora en una película con Mariana Treviño: un combo que suena prometedor. Es de esas pelis que cuentan historias diferentes que suceden en Navidad en la Ciudad de México y al final se conectan. Así veremos a una hija busca reconciliarse con su familia, dos amigos que compiten como Santa Claus y una chef solitaria que confronta sus sentimientos hacia su ayudante de cocina.

MEJOR NAVIDAD, ¡IMPOSIBLE! (DISPONIBLE EN NETFLIX)

En esta película resulta que Jackie, esa amiga que siempre presume en sus cartas de Navidad, recibe la visita de Charlotte durante las fiestas. Por alguna coincidencia, sus familias terminan celebrando juntas. Y adivina qué, Charlotte decide investigar si la vida de Jackie es tan perfecta como parece en esas cartas.

FAMILIA REVUELTA (DISPONIBLE EN NETFLIX)

Una familia común se topa con un problemón: un evento cósmico hace que en la familia Walker (padres e hijos) cambien de cuerpo justo antes de la Navidad. Jess y Bill, los papás, se esfuerzan al máximo para mantener a la familia unida mientras lidian con esta situación extraña. Ahora, la familia tiene que ayudarse mutuamente a superar desafíos importantes; todo al estilo de “Viernes de locos”.

LA TÍPICA NAVIDAD (DISPONIBLE EN NETFLIX)

La joven Thea decide invitar a Jashan, su prometido, a conocer a su familia y celebrar su compromiso. Pero lo que debería ser una Navidad alegre se transforma en un caos cuando las tradiciones noruegas de la familia de la novia chocan con las raíces indias del novio, esta es la película ideal para quienes aman las cintas cómicas de romance.

LA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DEL AMOR A PRIMERA VISTA (DISPONIBLE EN NETFLIX)

Puede que a simple vista no parezca que sea una película navideña, pero lo es (y no sólo por la temporada en la que suceda, también la magia que la protagoniza). Dos extraños se conectan en un vuelo a Londres, pero la mala suerte los separa. Aunque parece imposible reunirse de nuevo, el amor no conoce barreras. Una encantadora historia de romance adolescente que se desarrolla en los cinco días previos a Navidad.

LOS TIPOS MALOS: UNA NAVIDAD MUY MALA (DISPONIBLE EN NETFLIX)

Aunque esta es una opción para los más pequeños, igual la puedes disfrutar en una tarde familiar. El Sr. Lobo y sus amigos quieren darle alegría navideña a la ciudad para poder realizar un robo en Navidad. Este especial cortito es como una continuación de la película animada del 2022 de Dreamworks. Los personajes nos cuentan cómo, después de lo que pasó en la película, tienen que salvar la Navidad. Resulta que les encanta esta época porque pueden robar más casas.

SANTA MI AMOR (DISPONIBLE EN PRIME VIDEO)

A veces todo lo que necesitas es humor mexicano y esta comedia romántica le da al clavo en mood navideño. Lucía, una mamá soltera, tiene una cita a ciegas con Sergio, un chef guapo. Resulta que la hija de Lucía, Leo, se entera y entra en crisis. ¿La solución? Convencer a Leo de que Sergio es nada menos que ¡Santa Claus! Esta locura total mientras intentan oficializar la relación suena como un plot muy original y divertido.

LA CALLE DE LA NAVIDAD (DISPONIBLE EN PRIME VIDEO)

Si viste “La mansión embrujada”, esta película es otra versión de aventura en familia en otra temporada del año. Eddie Murphy interpreta a un padre que se propone ganar el concurso anual de decoración navideña en su vecindario, pero todo se complica cuando hace un trato con una duende traviesa. Mezclando la realidad con tintes mágicos, la compra del adorno navideño con personajes de los 12 días de Navidad cobra vida, causando caos en la ciudad. Ahora, Chris y su familia deben apurarse para romper el encantamiento.